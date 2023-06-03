Zonguldak'taki otomobil, kamyona arkadan çarptı

İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Çatak köyü yolu üzerinden gelen İlhan M.(48) kullandığı 67 UG 164 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.
Kamyona arkadan çarptı
Bu etki ile otomobil, yolun sağ taraf tarafında park halindeki Tahsin U. (53) idaresindeki Alaplı Özel İdare Şefliğine ait kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan İlhan M., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.