3 yılda 612 terörist teslim oldu

Terörle mücadelede yeni konsept, etkisini gösterdi.

Bu konsept terör örgütü tarafından kandırılan teröristlerin; aileleri, polis ve jandarmayla temas kurarak, çocuklarının teslim olması için ikna edilmesini sağlıyor.

Yeni konseptle teslim olanların sayısı her geçen gün artarken, 2 ayda 39 terör örgütü üyesinin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

2017'DEN BU YANA 612 TERÖRİST TESLİM OLDU

İkna çalışmalarında 2017 yılından bugüne kadar toplamda 612 teröristin teslim olduğu öğrenildi. Yeni konseptin her yıl etkisini artırdığı teslim olan terörist sayılarından ortaya çıktı. 2017 yılında 135, 2018 yılında 165, 2019 yılında 273, 2020 yılının ilk iki ayında 39 terörist ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

20 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILAN TERÖRİST DE TESLİM OLDU

Ailelerinin desteğiyle, ikna edilerek dün teslim olan 2 teröristten H.K.’nın 20 yıl, Ç.O.'nun ise 16 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi. Örgütte uzun süre kalan teröristlerin de teslim olanlar arasında yer alması, terör örgütünün propagandalarının etkisini kaybettiğini ortaya koydu.

ANNELERİN NÖBETİNE DE KATKI SAĞLADI

Öte yandan yeni konsepteki çalışmalar, "Diyarbakır Anneleri" olarak anılan, çocukları kandırılarak terör örgütüne katılmış ailelerin mücadelesine de katkı sağladı. 3 Eylül 2019 tarihinden bugüne Diyarbakır HDP İl binası önünde, çocuklarının fotoğrafları ile oturma eylemi yapan annelerin çağrıları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 8 terör örgütü üyesi, aileleriyle buluşturuldu.

Teslim olan terörist sayısındaki artış, örgütünün baskı ve tehditlerinin de etkisiz kaldığını gösterdi.