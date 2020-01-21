30 popüler kamera uygulamasının verileri ele geçirdiği ortaya çıktı

CyberNews tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları, Google Play Store üzerinden uygulama indirirken oldukça dikaktli olmamız gerektiğini, bir kez daha gösteriyor.

Genellikle Çin kökenli olan kamera uygulamalarının bazıları, kullanıcı izinleri olmadan bile kamera verilerinize erişebilecek kadar ileri gidebiliyor.

Tespit edilen 30 farklı kamera uygulaması; kullanıcılar tıklamasa bile reklamları görüntüleyebiliyor, arka planda zararlı dosyalar indirebiliyor ve verilerinizi ele geçirebiliyor.





VERİLERİ ELE GEÇİREN 30 KAMERA UYGULAMASI

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BİRÇOK VERİYİ ELE GEÇİRİYOR

Yayınlanan araştırma raporlarına göre, toplamda 500 milyon indirilen yukarıdaki uygulamalar; fotoğraflar, kişi listeleri, ses dosyaları, videolar ve GPS konumları gibi kişisel verileri ele geçirebiliyor.

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