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30 popüler kamera uygulamasının verileri ele geçirdiği ortaya çıktı

Google Play Store'da en üst sıralarda yer alan onlarca 'güzellik kamerası uygulaması', kullanıcı verilerini ele geçiriyor.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 11:13..
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CyberNews tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları, Google Play Store üzerinden uygulama indirirken oldukça dikaktli olmamız gerektiğini, bir kez daha gösteriyor.

Genellikle Çin kökenli olan kamera uygulamalarının bazıları, kullanıcı izinleri olmadan bile kamera verilerinize erişebilecek kadar ileri gidebiliyor.

Tespit edilen 30 farklı kamera uygulaması; kullanıcılar tıklamasa bile reklamları görüntüleyebiliyor, arka planda zararlı dosyalar indirebiliyor ve verilerinizi ele geçirebiliyor.

ANDROİD

VERİLERİ ELE GEÇİREN 30 KAMERA UYGULAMASI

  1. Beauty Camera – Selfie Camera&Photo Editor

  2. BeautyCam

  3. Beauty Camera – Selfie Camera

  4. Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo

  5. BeautyPlus - Easy Photo Editor&Selfie Camera

  6. Selfie Camera – Beauty Camera &Photo Editor

  7. YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

  8. Sweet Snap- Beauty Selfie Camera&Face Filter

  9. Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

  10. Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

  11. Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

  12. Beauty Camera – Best Selfie Camera&Photo Editor

  13. B612 – Beauty&Filter Camera

  14. Face Makeup Camera&Beauty Photo Makeup Editor

  15. Sweet Selfie – Selfie Camera&Makeup Photo Editor

  16. Selfie Camera – Beauty Camera&MAkeup Camera

  17. YouCam Perfect – Best Photo Editor&Selfie Camera

  18. Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

  19. Selfie Camera - Beauty Camera

  20. Z Beauty Camera

  21. HD Camera Selfie Beauty Camera

  22. Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editör

  23. Makeup Camera – Selfie Beauty Filter Photo Editor

  24. Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

  25. Selfie Camera – Beauty Camera& AR Stickers

  26. Camera 360 Beauty Camera

  27. Photo Editor – Beauty Camera

  28. Selfie Camera – Beauty Camera &Photo Editor

  29. Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

  30. Selfie Cam- Bestie makeup Beauty Camera&Filters

android

BİRÇOK VERİYİ ELE GEÇİRİYOR

Yayınlanan araştırma raporlarına göre, toplamda 500 milyon indirilen yukarıdaki uygulamalar; fotoğraflar, kişi listeleri, ses dosyaları, videolar ve GPS konumları gibi kişisel verileri ele geçirebiliyor.

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@eshteknoloji

30 popüler kamera uygulamasının verileri ele geçirdiği ortaya çıktı

30 popüler kamera uygulamasının verileri ele geçirdiği ortaya çıktı30 popüler kamera uygulamasının verileri ele geçirdiği ortaya çıktı

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