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30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor

Van'da çay ocağı işleten Mevlüt İzgi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, 30 yıldır her gün çocukları gibi besliyor.

AA | 15.02.2020 - 02:32..
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İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası İzgi'nin, her sabah gün ağarırken geldiği çay ocağında ilk işi, yolunu gözleyen binlerce kuşu yemlemek oluyor.

Mevlüt İzgi, tam 30 yıldır, çay ocağının bir köşesinde poşetlere doldurduğu buğdayı, her sabah kapının önüne toplanan kuşlara dağıtmayı bir gün olsun aksatmıyor.

30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor

GÜVERCİNLER, SERÇELER VE KARGALAR

"Evladım" dediği kuşları yıllardır besleyen İzgi, bu yıl kış şartlarının çok çetin geçtiğini ve sokak hayvanlarının beslenmekte sıkıntı yaşadığını söyledi.

İş yerinde her gün başta güvercin olmak üzere serçe, karga gibi kuşları beslediğini anlatan İzgi, "Sabah namazını kıldıktan sonra iş yerime geliyorum. Tezgahımı açtıktan sonra iş yerimin önündeki karları temizleyerek kuşlara alan açıyorum. Sonra onlara yem veriyorum." dedi.

30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor

"ONLAR, ÇOCUKLARIM GİBİ"

Herkesin sokak hayvanları için duyarlı olmasını isteyen İzgi, şunları kaydetti:

"30 yılıdır bu kuşları besliyorum. Onları korumaya çalışıyorum. Bu kadar kuşu bir araya getirdim. Sabah iş yerime geldiğimde kanat çırpmalarını hiçbir şeye değişmem. Onlar kanat çırptığında biliyorum ki benden bir şey bekliyorlar. İş yeriminin kapılarını açtığımda hemen tezgahıma geliyorlar. Onlar benden bir şey bekliyorlar. Bir avuç buğday attığımda binlerce kuş toplanıyor. Çocuklarım gibi onların da benden beklentileri var. Onları çok seviyorum."

"BU GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKALIM"

Memleketin güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren İzgi, "Bu yıl çok fazla kar yağdı. Kuşlar aç kalıyor. Nasıl ki çocuklara sevgi, merhamet gösteriyorsak kuşlara da göstermemiz lazım. Bu bir insanlık görevi. Hele ki bu kış aylarında gıdanın zor bulunduğu, bağ ve bahçelerin kapandığı bir mevsimde herkesin bu kuşlara sahip çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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