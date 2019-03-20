300 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Mehmetçik Türkiye'yi ve sınırlarını güvenli hale getirmek için hem içte hem de dışta terör örgütlerine yönelik operaysonlar gerçekleştiriyor. Özellikle Suriye'nin Türkiye sınırlarında teröre karşı etkin bir sınır ötesi faaliyet gerçekleştiren TSK, bölgeyi güvenli bölge haline getirdi.

Geçmişte terörün kol gezdiği bu topraklar, artık Mehmetçik'in kanatları altında huzur içinde.

SURİYELİLER EVİNE DÖNÜYOR

Afrin harekatının geride bırakıldığı bir yıllık süreçte hem bölge halkı hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemli başarı elde edilirken,Türkiye'deki huzur ve barış ortamının devamı için gerektiğinde sınır ötesi mücadele devam ediyor.

Afrin harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör barındıran toprakları temizleyen Mehmetçik, Zeytindalı ve Afrin harekatları ile bölge halkına huzur ve refahı getirdi. Terörden arındırılan topraklarda güven yeniden sağlanırken son bir yılda 300 bine yakın Suriyeli'nin ülkelerine bu bölgeler üzerinden geri dönüşü sağlandı.