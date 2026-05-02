Özkan Yalım'ın şoförü itirafçı oldu: Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm belgelendi

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallar arasında en dikkat çekeni...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları kapsamında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma çerçevesinde aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANIP GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yarı çıplak basılan ve burada gözaltına alınan Özkan Yalım tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararından kısa bir süre sonra Yalım'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÖZEL'İN ARACININ VIP DÖNÜŞÜM İDDİASI

Öte yandan soruşturmanın başlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkaran milyonluk faturalar gündemde geniş yer edinmişti.

Uşak Belediyesi'nden Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm: 7 milyon TL'lik fatura çıktı

TOPLAM 7 MİLYON TL'LİK İKİ AYRI FATURA

Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi.

Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilirken toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir faturanın olduğu aktarıldı.

ŞOFÖRÜ İTİRAFÇI OLDU

Söz konusu ifadeye ilişkin soruşturmayı derinden etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Cezaevinde bulunan Özkan Yalım’ın makam şoförü itirafçı oldu.

"İSTANBUL'DA BİR DİZAYN ŞİRKETİNDE YAPILDI"

Makam şoförünün ifadesinde "Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki araç, İstanbul’da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldü.

Özgür Özel’in kullandığı aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki dönüşüm bedeli belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendi" dediği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜZERİNE KAYITLI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Yapılan incelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edilirken diğer aracın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmişti.

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verirken Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açılarak aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu teyit edilmişti.