Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi akını

Çingene kızının ailesi diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.

AMERİKA'YA KAÇIRILMIŞTI

Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan Milattan Sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Menad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen Çingene Kızı mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960 yılında kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi.





12 PARÇASI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından Çingene Kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında iade protokolü anlaşmasına varıldı.

Yoğun görüşmelerin ardından 12 mozaik, Kasım ayı sonunda Türkiye'ye getirildi ve Çingene Kız mozaiğinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne ulaştırıldı.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Müzede yapılan düzenleme ile oluşturulan alanda 12 mozaiğin dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün katıldığı törenle sergilenmesine başlandı.

ZİYARETÇİ AKINI

Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı 3 bine yakın ziyaretçi de Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



BELKIS İSMİ VERİLDİ

Öte yandan dün düzenlenen törenle ziyarete açılan 12 eser arasında yer alan kadın figürüne ise Zeugma Antik Kenti kazılarının yapıldığı Belkıs Mahallesi'nden esinlenerek 'Belkıs' ismi verildi.

Arkeologlar, uzun uğraşlar ile kente getirilen 12 parça arasında bulunan Belkıs mozaiğinin de kardeşi olarak bilinen Zeugma Antik Kenti'nin simgesi olan Çingene Kız'a kavuştuğunu kaydetti.

TAKİP DOSYASINDA BAŞKA ESERLER DE VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Verilen mücadeleler ile çok büyük başarılar elde edildi. Çok büyük miktarda eseri bu yollarla Türkiye'ye getirmeyi başardık. Hala takip dosyamızda binlerce eser var. Bunları da yerlerini tespit ettikçe başta İnterpol olmak üzere İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız ve ilgili yerel otorite ile birlikte gerekli hukuki süreçleri başlatıyoruz. Bunların savaşını veriyoruz. Bu açıdan bu çalışmalara çok büyük motivasyon oldu açıkçası. Bu motivasyonun artarak devam etmesi gerekiyor. Bütün dünyanın da anlaması gerekiyor; bu tarz tarihi ve arkeolojik eserler doğduğu yerde değerli, doğduğu yerde sergilenmeli ve korunmalı. Bu mesajın dünyaya verilmesi açısından da önemli. Bu eserlerin iadesi etik oldu ve tüm dünyaya yavaş yavaş bu tarz çalışmalarla yayılacak diye düşünüyorum" dedi.



