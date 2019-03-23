Nur Yerlitaş: Meğer kanser olmuşum

Şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün kanser tedavisi gören modacı Nur Yerlitaş'la yemek yedi.

"BİR ALIŞVERİŞİMİZ YOK AMA VEFALI"

Hülya Avşar'la mekanın kapısında buluşan Nur Yerlitaş, "O benim aşkım, canım benim o yüzü burada arkasından da konuşuyorum o kadar vefası var ki.

Küçücüktü Hülya'yı tanıdığımda, kötü gün dostu. Her gün arıyor, hayatımda 3-4 kere elbise dikmişimdir, bir alışverişimiz de yok ama vefalı o. Ebru Gündeş, Sibel Can ve Seda Sayan, sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler" dedi.

"FARKINDA BİLE DEĞİLİM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren modacı, "Hamdolsun iyiyim, tedavideyim. Allah'ın dediği olur. Ben televizyonda çalışırken hastalanmışım farkında bile değilim. Ben onu panik atak zannediyordum. Meğer kanser olmuşum" dedi.