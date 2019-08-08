35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor.

SAYILARI 35 BİNİ AŞTI

Kurban Bayramı için ülkelerine gidenlerin sayısı ise sabah saatleri itibarıyla 35 bini aştı.

Gece saatlerinden beri sınır hattında nöbet tutan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

GÜNDE 3 BİN KİŞİ ÜLKESİNE GİDİYOR

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, bayramı yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor.