taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4764
Euro
6.1587
Altın
1498.34
Borsa
98580.73
Gram Altın
264.135

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı, bu sabah itibarıyla 35 bini aştı. Sınır kapısındaki yoğunluk ise dikkat çekiyor.

İHA | 08.08.2019 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler,  Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor.

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

SAYILARI 35 BİNİ AŞTI

Kurban Bayramı için ülkelerine gidenlerin sayısı ise sabah saatleri itibarıyla 35 bini aştı.

Gece saatlerinden beri sınır hattında nöbet tutan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

GÜNDE 3 BİN KİŞİ ÜLKESİNE GİDİYOR

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, bayramı yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor.

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

53
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

45
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

60
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

46
Kılıçdaroğlu: Suriye'de YPG hariç herkesi çağıracağız

Kılıçdaroğlu: Suriye'de YPG hariç herkesi çağıracağız

209
Zanka İstanbul'da

Zanka İstanbul'da

29
Falcao: Cimbombom

Falcao: Cimbombom

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir