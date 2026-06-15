35 yaşındaki kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.

İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.

Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

14 Haziran doğumlu olduğu öğrenilen oyuncunun dün doğum gününü kutladığı biliniyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı. Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı.

Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı.

İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.