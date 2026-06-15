Hayatını kaybeden Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in son röportajı gündem oldu

Magazin dünyasını yasa boğan ölüm...

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, hafızalara da bu rolüyle kazındı.

Hayat verdiği Işıl rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, dün doğum gününü kutladı.

ACI HABER

Dün 35 yaşına giren oyuncu, sabah saatlerinde evinde annesiyle birlikteyken fenalaştı.

Kalp krizi geçiren Ece İrtem, hayatını kaybetti...

ANNESİNİN YANINDA CAN VERDİ

35 yaşındaki İrtem'in avukatı, "intihar" iddialarına yanıt verdi ve söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirtti.

İrtem'in annesinin yanında rahatsızlandığının belirtildiği açıklamada, kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacağı da ifade edildi.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti

SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ece İrtem'in son röportajı ise Ceyda Düvenci'yle oldu.

Ceyda Düvenci'nin programına katılan oyuncu, "Peki şimdi nereye?" sorusuna yanıt verdi, "Her şeyi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

İrtem, gündem olan röportajında şöyle demişti;

"BİR KUL OLARAK HER ŞEYİ KAFAYA TAKIYORUZ"

"Şimdi kısmet neyse oraya.

Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Yani bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.

Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da inceltiyor gibi geliyor bana.

"O BİZİ BURAYA ŞÜKRETMEYE GÖNDERDİ"

O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi.

Artık kendimi rahat bırakıyorum.

İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği ya da iş mi gelmedi, en güzeli gelecek.

Yani bu süreç bana bunu öğretti.

"CANIMI SIKMAYA DEĞMEDİ"

Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi. Ben sadece üzüldüğümle kaldım, canımı sıktığımla kaldım.

Ama o süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim."

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.