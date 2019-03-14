taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46785
Euro
6.1941
Altın
1298.375
Borsa
102592.19
Gram Altın
228.114

3600 ek göstergeyi bekleyenleri sevindirecek haber

Binlerce memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge, seçimden sonra Meclis'te gündeme gelecek.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
3600 ek göstergeyi bekleyenleri sevindirecek haber

3600 ek göstergeyle ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor.

Hükümetin 100 günlük icraat programında yer alan 3600 ek gösterge, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis'in gündeme geleceği belirlendi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu.

3600 ek göstergede, yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeki yararlanacak.

30 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

Yeni düzenlemeyle 30 yıl çalışarak emekli olan polislerin, emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin emekli aylıkları 569 lira , emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

25 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

25 yıl çalışarak emekli olan polislerin ise emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri  22 bin 739 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

104
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

54
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

128
Meral Akşener'in Trabzon mitingi

Meral Akşener'in Trabzon mitingi

247
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

53
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

46
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir