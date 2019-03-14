3600 ek göstergeyi bekleyenleri sevindirecek haber

3600 ek göstergeyle ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor.

Hükümetin 100 günlük icraat programında yer alan 3600 ek gösterge, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis'in gündeme geleceği belirlendi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu.

3600 ek göstergede, yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeki yararlanacak.

30 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

Yeni düzenlemeyle 30 yıl çalışarak emekli olan polislerin, emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin emekli aylıkları 569 lira , emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

25 YIL ÇALIŞARAK EMEKLİ OLANLAR

25 yıl çalışarak emekli olan polislerin ise emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira artacak.

Birinci derece öğretmen ve hemşirelerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.