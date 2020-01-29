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Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine iki gün üst üste gelen indirimlerin ardından bu defa 13 kuruş zam geldi.

AA & Ensonhaber | 29.01.2020 - 09:13..
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Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Geçtiğimiz iki gün, benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler geldi.

Salı gününden itibaren geçerli olan inirimle motorinin fiyatı 21 kuruş, bugünden itibaren geçerli olan indirimle de motorinin fiyatı 13 kuruş aşağı çekildi.

13 KURUŞ ZAM

Ancak bugün gelen ÖTV zammıyla, dün gelen indirim sıfırlanmış oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 29/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere; Motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş artırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı." ifadelerine yer verildi.

ÖTV ZAMMI RESMİ GAZETE'DE

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1.9059 liraya çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1.9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1.7945 olarak uygulanıyordu.

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