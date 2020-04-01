WhatsApp beta sürümüne iki yeni özellik eklendi

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekleniyor.

WhatsApp'ın android beta uygulamasına 'çoklu cihaz desteği' ve 'süresi dolan mesajlar' özelliğini ekleyen geliştiriciler, bu özelliklerin çok yakında bütün kullanıcılara açılacağının sinyallerini verdi.

Şimdi gelin bu iki özelliğin ne işe yaradığına daha yakından bakalım.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ

Bildiğiniz gibi WhatsApp, şu anda iki farklı cihazda tek bir hesap kullanmanıza izin vermiyor. Ancak platforma gelecek olan çoklu cihaz desteği sayesinde, uygulama birden fazla cihazda kullanılabilecek.

Örneğin WhatsApp hesabınızı, hem telefonunuzda hem de tabletinizde aynı anda kullanabileceksiniz.

Birden fazla cihaz desteği özelliği, şu anda geliştirilme aşamasında ve çok yakında WhatsApp'ın android ve iOS sürümüne eklenecek.





SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

WhatsApp'ın, süresi dolan mesajlar ve kendi kendini silen mesajlar özelliği üzerinde çalıştığını daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Şu anda beta uygulamasına gelen bu özellik, çok yakında WhatsApp'ın android ve iOS sürümüne gelecek.

Süresi dolan mesajlar özelliği, kullanıcıların gönderdiği mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Kullanıcılar; bir gün, bir hafta ya da bir aylık sürelerle mesajların otomatik olarak silinmesini seçebiliyor.