4 gollü maçta İran ile Yeni Zelanda yenişemedi
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Yeni Zelanda'nın gollerini 7 ve 54. dakikalarda Just atarken İran'ın sayılarını 32. dakikada Rezaeian ile 64. dakikada Mohebi kaydetti.
1 PUANLI BAŞLANGIÇ
Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.
İran, gruptaki bir sonraki maçında Belçika ile karşılaşacak.
Yeni Zelanda ise Mısır ile oynayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi