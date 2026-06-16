4 gollü maçta İran ile Yeni Zelanda yenişemedi

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

ABD'nin Los Angeles kentindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Zelanda'nın gollerini 7 ve 54. dakikalarda Just atarken İran'ın sayılarını 32. dakikada Rezaeian ile 64. dakikada Mohebi kaydetti.

1 PUANLI BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

İran, gruptaki bir sonraki maçında Belçika ile karşılaşacak.

Yeni Zelanda ise Mısır ile oynayacak.