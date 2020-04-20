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4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler masaya yatırılacak.

Haber Merkezi |
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4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

Koronavirüsle ilgili tüm çalışmaları Huber Köşkü'nden yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısına da buradan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüse karşı alınacak tedbirler oluşturuyor.

DÖRT GÜNLÜK YASAK GÜNDEMDE

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak.

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışandaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak.

Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

23 NİSAN'DA YASAK OLSUN ÖNERİSİ

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması.

SON KARAR ERDOĞAN'IN

Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artılan ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son karan Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

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