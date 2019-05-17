taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0574
Euro
6.7739
Altın
1286.17
Borsa
87194.04
Gram Altın
250.311

40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması başladı

İBB Beyaz Masa, gelen bir soru üzerine 17 Mayıs'tan itibaren öğrencilerin aylık Akbil dolumlarını 40 liraya yapabileceklerini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 17.05.2019 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, aylık öğrenci toplu taşıma kartı 'akbil' ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Öğrencileri sevindiren bu haber sonrası en çok merak edilen ise 40 liradan dolum işlemlerinin ne zaman başlayacağıydı.

"BUGÜN İTİBARİYLE..."

Müjdeli haberi İBB Beyaz Masa, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Öğrenciler! Bugün itibariyle Öğrenci Seyahat Kartınıza 40₺ karşılığında aylık yükleme yapabilirsiniz. Eğitim ve öğretim hayatınızda nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

192
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

157
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

28
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

222
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

10
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu

İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu

98
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir