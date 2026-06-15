40 yaşındaki Vozinha, İspanya maçına damga vurdu!

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Atlanta şehrinde karşı karşıya geldi.

Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelede kazanan çıkmadı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

VOZINHA MAÇA DAMGA VURDU

Maçın mutlak hakimi olan İspanya, 90 dakika boyunca rakip kaleyi abluka altına alsa da Yeşil Burun Adaları'nın savunma duvarını aşamadı.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Afrika temsilcisinin 40 yaşındaki deneyimli kalecisi Vozinha oldu.

7 KURTARIŞA İMZA ATTI

Portekiz İkinci Ligi'nde Chaves forması giyen ve piyasa değeri sadece 50 bin euro olan deneyimli eldiven, kalesinde devleşti.

Tam 7 net kurtarışa imza atan Vozinha, İspanyol yıldızlara geçit vermeyerek tarihi puanın mimarı oldu.

Tecrübeli file bekçisi maçın oyuncusu seçildi.

İSPANYA MAÇI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İspanya maçı öncesi Instagram'da 56 bin takipçisi olan Vozinha'nın takipçi sayısı karşılaşma sonrası 1.8 milyona ulaştı.