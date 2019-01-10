Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen İskender Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi.

40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli VİDEO

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Muhtar ve köylülerin, kar altında kalan mağarada hayatını sürdüren Gündüz'e hazırladığı sürpriz doğum günü, ilginçlikleri de beraberinde getirdi. Doğum günü pastasını üfleyen Bigadiçli İskender Gündüz, kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.





"BENİM BİLDİĞİM ERDOĞAN BAŞBAKANDI"

Doğum günü kutlamasında köylülerle sohbet eden İskender Gündüz, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni İHA muhabirlerinden öğrendi. Gündüz, en son hatırladığı kadarıyla başbakanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylerken, yönetim sisteminin değiştiğini İHA muhabirlerinden öğrendi. Ülkede yeni başbakanın kim olduğunu da soran İskender Gündüz, ülke yönetiminin değiştiğini de yine İHA muhabirlerinden öğrendi. İskender Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemiyle karşılaştırdı. Gündüz, “Benim bildiğimde Recep Tayyip Erdoğan idi başbakan. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu öyle mi? Değişti yani. Başbakan kim oldu? Amerika’daki gibi başkanlık sistemi mi var? Amerika’da Federal Cumhuriyet vardı. Amerika ile durum aynı olur mu?” diye konuştu.

"DELİ ADAMIM BEN"

Kendisinin doğum gününü kutlayan Mecidiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoruk ile köy sakini Halil Burunsuzoğlu’na teşekkür eden İskender Gündüz, doğumunun kar yağışında olduğunu söyledi. Gündüz, doğum günüyle alakalı olarak, “Ben doğalı 70 yıl oldu yahu. Yaşım 70’i geçer. 1945 yılında doğdum. Yaş gününü daha yeni kutlayacağız. Şehir usulü yaş gününü nereden bileyim ben? Deli adamım ben. Doğum günü için 70 yıl evvel doğmuşum hamdolsun, nasip bu. Doğum fabrikasından çıkmış gelmişim buraya, kolay mı bu. Fabrika bu” diye konuştu.

"BEN DE GERİ DÖNECEK MAL MI VAR"

Yerleşim yerine geri dönmek istemediğini bir kez daha tekrarlayan İskender Gündüz, “Geriye dönmek yok. Bende dünya malı mı var yahu. Bende hiçbir şey yok, ben ölü adamım yahu. Ben mezardayım. Geri dönecek bir şey yok bende. Askerin geri dönüşü yok, hücum geçmiş bir kere. Çoluk çocuk hepsi cephede.” dedi.

"DOĞUM GÜNÜ İÇİN 'KARLI HAVA' DEYİNCE SÜRPRİZ YAPTIK"

Mecidiye Kırsal Mahallesi sakini Halil Burunsuzoğlu, 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz’ün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirterek, doğum günü olayı ile ilgili şunları söyledi: “İskender ağabeye biz zaman zaman erzak yardımında bulunuyoruz. En son gittiğimizde doğum gününü sorduğumuzda bir karlı hava olduğunu söyledi, ama tarihi tam olarak söylemedi. Biz de düşündük, havada karlıydı, böyle bir sürpriz yapmak istedik. Bence güzel oldu, iyi oldu, sevindi, gönlünü aldık. Bugüne kadar doğum gününü kutlamamış, kendi de bilmiyor. Böyle güzel bir hatıra oldu onun için.”

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