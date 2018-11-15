400 bin volta 'dokunarak' çalışıyorlar

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri, yüksek gerilim hattında, elektrik akışını kesmeden özel iletken kıyafetler sayesinde, 154 bin ila 400 bin voltluk enerji iletim sistemine dokunarak canlı bakım yapıyor.

TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Erzincan-1 Trafo Merkezi'ne gelen özel eğitimli 8 kişilik canlı bakım ekibi, bölgeyi besleyen ve enerji iletim hatlarını bağlayan noktaların değiştirilmesi için çalışma başlattı.

Çalışmanın yapılacağı trafo merkezinde, her detayı en ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hesap eden ekip, oluşabilecek risklere karşı da tedbir alıyor.

Hazırlıklarını tamamlayan ekip, izole malzemeler ile saf gümüş liflerden imal edilen özel iletken kıyafet giyerek yüksek gerilim hattına müdahalede bulunuyor.

TEİAŞ Erzincan İşletme Müdürü Mesut Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 154 bin volt akıma sahip trafo merkezindeki iki ayırıcıya da canlı bakım yapıldığını söyledi.

"İNSAN HAYATI İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK"

Kentteki elektriğin yüzde 70'inin mevcut trafo merkezinden sağlandığını vurgulayan Karagöz, şöyle devam etti:



"Trafo merkezinde bulunan arızalı iki ayırıcının değiştirilmesi için bölge müdürlüğümüz aracıyla canlı bakım ekibinin gönderilmesi için talepte bulunduk. Amacımız Erzincan'daki vatandaşlarımızın elektriğini kesintiye uğratmadan, sesiz sedasız bir şekilde sorunları gidermek. Burada arkadaşlarımız 154 bin volt altında çalışıyor. Bu insan hayatı için önemli bir risk ancak genel müdürlüğümüz bünyesinde bunun için profesyonel bir ekip oluşturuldu."





"HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK"

Şirketin canlı bakım ekibinin başındaki elektrik elektronik yüksek mühendisi Mehmet Zeki Çalık ise elektriği kesmeden 154 bin ile 400 bin volt arasındaki tüm gerilim seviyelerine müdahale edebildiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bu çalışmaları yaparken iş güvenliğine son derece dikkat ediyoruz. Yapacağımız işlerin keşfini bir hafta öncesinden yapıyoruz ve bütün işleri santimetre mertebesinde hesaplıyoruz. Hata yapma gibi bir şansımız yok. Çünkü yapılacak bir hatada bunun insan hayatına mal olacağını ekibimiz iyi biliyor. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz."

"AMACIMIZ SÜREKLİ VE DEVAMLI ELEKTRİK"

Ekip sorumlusu Erdem Atak da çok yüksek gerilim altında enerjiye dokunarak, elektriği kesmeden bakım çalışması yaptıklarını kaydederek "Yaptığımız iş tehlikeli bir iş ve biz bunun bilincindeyiz. Bizim misyonumuz enerjiyi kesmeden, elektrik kesintisi yapmadan sürekli ve devamlı elektrik iletimi sağlamak." dedi.

Ekip üyelerinden teknisyen Murat Keşap ise 154 bin volt ile 400 bin volt arasında çalışmalar yaptıklarını belirterek, başlarda dokundukları yüksek gerilim hattından korktuklarını ancak zamanla buna alıştıklarını ve ekip olarak artık her yerde elektriği kesmeden çalışmalar yapabildiklerini söyledi.