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400 Suriyeli sınır dışı edildi

Yapılan denetimler sonucunda suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli sığınmacı, İdlib'e gönderildi.

AA & Ensonhaber | 22.07.2019 - 10:31..
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400 Suriyeli sınır dışı edildi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen mültecilere yönelik denetimlere hız verildi.

İLK KAFİLE GİTTİ

Bu kapsamda suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli, sınır dışı edilerek İdlib'e gönderildi.

DENETİMLER ARTACAK

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, yapılan denetimlerin her geçen gün artması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında, özellikle büyükşehirlere yerleşen Suriyeli mültecilerin sayısının azalması bekleniyor.

ADANA'DA ÖZEL HAREKATLI UYGULAMA

Geçtiğimiz günlerde; Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da yaşayan yaklaşık 300 bin Suriyeliyi kontrol altında tutmak ve kaçak girişlerin önüne geçmek için onların yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yapmıştı.

400 Suriyeli sınır dışı edildi

TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ

Aralarında Özel Harekat, Çevik Kuvvet'in de bulunduğu yaklaşık 150 polis, tek tek kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekipleri, Suriyeli şahısların fotoğraflarını da çekerek kayıt oluşturdu. Yapılan uygulamada polis 112 araç kontrol edip; 124 Türk, 1 İran, 2 Nijerya, 4 Irak, 1.163 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 1.294 şahsın kayıtlarını gözden geçirdi. Başka illerde kayıtlı ve yol izin belgesi bulunmayan 51 Suriye uyruklu şahıs, bağlı olduğu illere gönderildi.

Bu şahısları taşıdığı belirlenen 3 araç sürücüsüne toplam 14 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Hırsızlık suçundan aranması olan 1 Suriye uyruklu şahıs, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Türkiye Giriş yasağı olan Yabancı 1 Suriye uyruklu şahıs, gerekli sınır dışı edilme işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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