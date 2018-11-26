Berna Mutlu Aytekin: Bir Anne Kolay Yetişmiyor

Berna Mutlu Aytekin’i bloglarından ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarından tanıyoruz. Yazmaktan ve anlatmaktan çok keyif aldığının altını çizen Aytekin, kitabını sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak adlandırıyor. Ne çok şey yapmış da kendisini mutlu edecek o şeyi bulmuş, kitabı kimlere ulaşsın istiyormuş, her şeyi konuştuk…

Z KUŞAĞI DA HAYATA BENİM BAKTIĞIM GİBİ BAKIYORMUŞ





- Artık insanları tanımanın çok kolay yolları var, internet kaynakları bu anlamda sonsuz nimetler sunuyor. Biz de Berna Mutlu Aytekin araması yaptığımızda karşımıza birbirinden farklı alanlarda faaliyet göstermiş, sürekli tırmalayan bir kadınla karşılaştık. Size soralım, kimdir Berna Mutlu Aytekin?

Efendim ben Berna. 37 yaşındayım. Sanırım tam bir yap, islet, devret insanıyım ben. Projeyi buluyorum. Kendimi geliştiriyorum. Uzmanlaşıyorum. Rutine binmeden başka bir proje ile öğrenme heyecanımı diri tutuyorum. Ömür tek bir mesleğin peşinde koşmak için çok kısa. İlerleyen yıllarda benim gibi seçimler yapan insanlar ile daha sık karşılaşacakmışız. Z kuşağı da hayata benim baktığım gibi bakıyormuş. Yaşayıp göreceğiz.

- Peki çalışma hayatınız için ilk neler yaptınız? Nasıl geldiniz buralara?

20 yaşından beri çalışıyorum. Ailemin yönlendirmesi ile Moda Tasarımcı olmak için bir eğitim aldım. Ama işi sevemedim. Bankacı olmaya niyetlendim. Üniversiteyi İşletme Fakültesinde okudum. Ardından 6 yıl bankacılık yaptım. Onun da hayallerinin mesleği olmadığını anladım. Blog tutmaya o dönem başladım.

- Kendini bulmak bazen uzun yollar gerektiriyor. Sonra peki?

Anlatmak bana iyi geliyordu. 30 yaş da iş değiştirmek için güzel bir dönemeçti. Bankacılık ile vedalaştım .Yeni medya kavramının yeni ortaya çıktığı bir dönemdi. İletişim sektörüne geçtim. Dijital İletişim, kriz yönetimi ve itibar yönetimi konularında eğitimler verecek kadar alanında ilerlediğim yıllarda işin getirdiği yoğun strese dayanamayarak kendime fotoğrafçılığı hobi olarak seçtim. Mükemmeliyetçilik tutkum yüzümden sırf ferahlamak için uğraştığım hobimi daha iyi yapabilmek için üniversitede eğitimlerini aldım ve yurt içi ve yurt dışı dergilere içerik üretmeye başladım. Sonra da yetişkinlere ve çocuklara fotoğrafçılık eğitimleri vermeye başladım. Ve Ali nihayet gelmeye karar verince ise işten elimi eteğimi çektim.

- Ama biliyoruz ki aslında tam olarak da çekmediniz…

Oğluma ve doğuma konsantre oldum.Daha sonra tamamen ihtiyaç nedeniyle başladığım projem emzirme kolyesi üretimi ile yine mükemmeliyetçilik anlayışım yüzünden markalaşarak yeni bir işe daha geçiş yaptım. Şu an halen dijital iletişim, fotoğraf eğitmenliği ve girişimciliği bir arada yürütüyorum. Ah evet bir de bugün bahsedeceğimiz kitabı yazdım.

BU SÜRECİN KİTABA DÖNÜŞMESİ KAÇINILMAZ OLDU





- Annelik deneyiminizi bir kitapta topladınız. Belki klişe, ama kitap yazma fikri nereden çıktı?

Kitaplar benim için hep sığınak oldu. Kütüphaneler kafamı toplayacağım, kendimi bulacağım, öğreneceğim ve dolayısı ile mutlu olacağım yerler oldular. Benim gibi hissedenler var, biliyorum. Kelimelerim ile onlara ulaşmak istedim. Uzun yıllardır hem bloglarım üzerinden hem de sosyal ağlar üzerinden faydalı içerik üretme gayretindeyim. Okuyucuya fayda sağlayan içerikler için bunca uğraşınca, yazmaktan ve anlatmaktan keyif alınca bu sürecin kitaba dönüşmesi kaçınılmaz oldu.

- Anneliğe ve ebeveynliğe dair odak noktamız genellikle “çocuk yetiştirmek” üzerinedir; ama siz kitabınızda “Bir Anne Kolay Yetişmiyor” dediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz?

Çocuk yetiştirmek adı üzerinde sıfırdan bir yapı inşa etmekle alakalı. Hangi sıklıkla yemek yemesi gerektiğini bile sizden öğreniyor çocuk. Uykuya nasıl dalacağını siz öğretiyorsunuz. Oturmasını kalkmasını ve daha bir sürü şey sizin oluşturduğunuz sıfırdan yapı ile oluşuyor. Ama bir annenin yetişmesi çok daha zorlu bir süreç. Bilmeyen insana öğretmek daha kolaydır. Ama bilen insana hele ki yanlış bilen insana doğrusunu öğretmek çok zordur. Bizim de belki doğru belki yanlış bunca yıllık yaşadığımız bir hayatımız var. Bir bebeğin dünyamıza girmesiyle o hayat yerle bir oluyor. Artık o hayattaki konfora, alışkanlıklara elveda demek şart. Dolayısıyla anne olduktan sonra kendimizi baştan kodlamak çok yorucu. Bir Anne Kolay Yetişmiyor tam da böyle bir hissiyat ile ortaya çıktı.

SABREDEN BİR DERVİŞ GİBİYİM





- Anneler artık “Onu yapma, bunu yedirme, şuraya götürme!” gibi sürekli direktif veren dış sesleri biraz da olsa kısabiliyor. Sizin kitapta anlattığınıza göre zor bir hamilelik süreciniz olmuş, bununla nasıl baş ettiniz?

Aşırı iştahlı bir kadın olarak doktorlarımın “Dediklerimizi yapmazsan masada ölürsün!” sözü beni çok etkiledi sanırım. Eş dost söylese ciddiye almayabilirdim belki; ama doktorum söyleyince hiç sözünden çıkamadım. Çocuk sahibi olan kişiler hamilelik sürecini çok keyifli anıyor olabilirler; ama ben pek hatırlamak bile istemiyorum. O derece zordu. Asker yolu gözler gibi karnımdaki bebişin dışarı çıkmasını bekledim. Hamilellikten kaynaklanan pek çok sağlık sorunum da o doğunca geçti. Sabreden bir derviş gibiydim. İşe yaradı.

- Bir Anne Kolay Yetişmiyor ile nerelere ulaşmayı hedefliyorsunuz? Kitabı alanları neler bekliyor?

Kitabım ile daha mutlu, daha kendinin farkında, daha içinde olduğu durumun zorluğunun bilincinde, çevresinden yardım istemekten çekinmeyen ebeveynler oluşmasında bir katkım olsun istiyorum. Kitabı alanları eğlenceli ve faydalı sohbet tadında bir macera bekliyor.

BİR HAYALPEREST OLARAK RUH DURUMUM: YIKILMADIM, AMA AYAKTA DA DEĞİLİM

- Kitabın içinde sıkça geçen bir hayaller-gerçekler ikilemi var. Hep gördüğümüz gibisini hayal ediyoruz; ama hayat böyle işlemiyor. Siz de buna mizahi bir dille yaklaşıyorsunuz. Şu sıkça yaşadığımız hayaller-gerçekler ikilemini, annelik sürecinize nasıl adapte ettiniz?

Genel olarak hayal mekanziması ile bir sorunum olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman hayallerimdeki şeyler gerçek olmadı ve en ince noktasına kadar hayal ederim, inanamazsınız. Sonuç olarak hayal kırıklığı kaçınılmaz. Üzüntüden ölecek kıvama gelince konuyu yaradana bağlıyoruz artık, ne yapalım? “O böyle istedi demek ki bunda bir hayır var ya da beni öldürmeyen şey güçlendirir, haydi acı yok Rocky!” gibi sürekli kendimle kendimi gaza getirecek bir sohbet halindeyim. Bir hayalperest olarak ruh durumum yıkılmadım ama ayakta da değilim.

- Annelere, anne adaylarına neler söylemek istersiniz?

İçlerindeki sesi dinlemek için dışarının sesini kıssınlar. Araştırsınlar, okusunlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmuyor; ama bilgiye sırtını dayayıp hissettiğini yapmak beni hiç yanıltmadı. Onlara tavsiyem insan bazen depresyonun kıyılarında öyle çok dolaşıyor ki içini dinlediğinde hiç bir ses duyamıyor. O sesi hiç kaybetmesinler. Annelik yolu uzun ve çetrefilli. Hiç bir çocuk birbiri ile aynı değil. Çocuklarını kıyaslama yapmadan büyütmeye gayret etsinler.

HEPİMİZİN MOR İNEK OLMAYA ÇALIŞTIĞI DÜNYADA ASLINDA AYNI OLDUĞUMUZUN FARKINDA DEĞİLİZ





- Sosyal medyada ve bloglarınızda sıkça yeni içerikler üretiyorsunuz. İnsanlar ürettiklerinizi neden seviyor sizce?

İnsanların ihtiyaçları olan içeriği onlara samimi bir dil ile sunduğuma inanıyorum. Sohbet etmeyi özledik. Alt mesajlar vermeden, birbirimize hava atmaya çalışmadan, sadece sohbet edebilmeye hasret kaldık.Hepimizin mor inek olmaya çalıştığı dünyada aslında aynı olduğumuzun farkında değiliz. Ben ürettiğim içerikler ile hem okuyucuyu dinlendirip hem de ona bir fayda yarattığımı düşünüyorum. Kendilerini özel ve önemli hissetmelerini sağlayabiliyorsam yatağa mutlu yatıyorum.

- Anneliği üç kelimeyle tanımlamanız gerekirse hangilerini kullanırdınız?

Sevgi, sorumluluk, saygı!

Damla Karakuş: Teşekkür ederim...

Berna Mutlu Aytekin: Ben teşekkür ederim...

Bir Anne Kolay Yetişmiyor

Berna Mutlu Aytekin

Küsurat Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

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