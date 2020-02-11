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Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

İHA | 11.02.2020 - 15:33..
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Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Suriye'de rejim askerlerinin Türk askerlerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

HAREKAT AN MESELESİ

Sınır birliklerine çok sayıda asker ve askeri araç gönderen TSK, harekat için geri sayıma geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından başlayan sevkiyatlar bugün de devam etti.

Türkiye genelindeki çeşitli birliklerden sınıra gönderilen askeri araçlar görüntülendi.

Tırların üzerine yüklenen tanklar ve ZPT'ler geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına ZPT sevkiyatı VİDEO

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

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