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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Elazığ polisinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü 3 aylık soruşturma sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA | 06.12.2018 - 11:15..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin, 3 aylık çalışmasında 8 ara yakalama yapılarak 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu alan şüpheliler üzerinden devam eden çalışmalarda uyuşturucunun satışı ile ile ilgili şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 1’i serbest kalırken, 5’i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede

UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 6 adet fişeklenmiş esrar, 1 kilo 215 gram kubar esrar , 6 adet ecstasy ve 115 adet Lyrica hap ele geçirildiği öğrenildi.

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