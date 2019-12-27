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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, millilik vurgusunda bulundu.

DHA | 27.12.2019 - 15:54..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtım töreninde kameralar kaşısına geçti.

Sürecin sessiz ama derinden ilerlediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasının başında TOGG CEO'suna bizzat teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu işte 100'ün üzerinde Türk mühendis çalıştı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir. 60 yıldır bu işin peşinde koştuk.

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine engel olmak isteyen zihniyet, bugün de faaliyette.

Bu millet yapar. Hele hele inandık mı, çok daha farklı yapar.

Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını bozanlar, Türkiye için de aynı şeyi yapmak isteyenler.

17 yılın sonunda ne oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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