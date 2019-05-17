48 MP kameralı Asus Zenfone 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Asus, akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği oldukça üst seviye özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Zenfone 6'yı resmi olarak açıkladı. Telefonun ekranında herhangi bir deliğin veya çentiğin bulunmaması nedeniyle Asus'un günümüzdeki telefon tasarımlarına ayak uydurduğunu söyleyebiliriz.

Gelişmiş kamera mekanızması sayesinde arka kameraları aynı zamanda ön kamera gibi kullanabileceğiniz Asus Zenfone 6'nın detaylı özellikleri hep beraber bir göz atalım

ASUS ZENFONE 6 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde tamamen deliksiz ve çentiksiz bir ekran tasarımına sahip Asus Zenfone 6, Qualcomm Snapdragon 855 gibi oldukça güçlü bir işlemciye sahip. 8 GB RAM kapasitesine sahip olmasıyla kullanıcıları oldukça memnun edecek telefonda aynı zamanda 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi sahip olduğu mekanizma sayesinde arka kameralarını ön kamera gibi kullanabileceğiniz Asus Zenfone 6, 48 MP + 13 MP olmak üzere çift kamera ile birlikte geliyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak telefon, 5000 mAh kapasiteli batarya sayesinde kullanıcılara şarj konusunda pek de sıkıntı yaşatmayacak gibi görünüyor.





Kamera mekanizmasını 100 bin kez zorlu testlerden geçirdiğini belirten Asus, günde 28 selfie çeken birine 5 yıl boyunca mekanizmanın sıkıntı çıkarmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Asus Zenfone 5Z modeline göre herhangi bir fiyat artışına gitmeyen Asus, Zenfone 6 modelini Avrupa ülkelerinde 500 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkaracak.

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