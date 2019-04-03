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48 MP kameralı Nokia X71 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

HMD Global, yeni orta seviye telefonu Nokia X71'i Tayvan'da tanıttı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 10:15..
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48 MP kameralı Nokia X71 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia markasının arkasındaki şirket HMD Global, Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni orta seviye telefonu Nokia X71'i resmi olarak tanıttı. Tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir ekran tasarımı benimseyen Nokia X71'in detaylı özelliklerine ve fiyatına hep beraber bir göz atalım.

nokia

NOKIA X71 ÖZELLİKLERİ

6.3 inç büyüklüğünde FULL HD+ bir ekrana sahip olan Nokia X71, tamamen çentiksiz bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ön kamera için bir ekran deliğine sahip telefon, yüzde 93'lük bir ekran-gövde oranı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alan Nokia X71'de  6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

48 MP + 8MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Orta segment olmasına rağmen iyi özelliklere sahip olan Nokia X71, 3500 mAh batarya kapasitesine sahip.

10 Nisan'dan itibaren Tayvan'da satışa sunulacak Nokia X71'in satış fiyatı ise 387 dolar olarak açıklandı. Telefonun Avrupa'da ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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