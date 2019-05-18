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48 MP kameralı Oppo A9x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo’nun A serisinin en yeni akıllı telefonu Oppo A9x resmi olarak duyuruldu. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 09:54..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü A9 modelinin daha geliştirilmiş bir sürümü olan A9x modelini tanıttı. Yüzde 90.7’lik bir ekran/gövde oranı sunan Oppo A9x’in detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

oppo a9x

OPPO A9x ÖZELLİKLERİ

6,53 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ damla çentikli ekrana sahip olan Oppo A9x, MediaTek Helio P70 işlemcisinden güç alıyor.. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefon, VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4.020 mAh batarya kapasitesine sahip.

oppo a9x

Telefonun arka tarafına baktığımızda 48 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bu kameraların hemen altında ise bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.  Telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak Oppo A9x’in satış fiyatı ise 289 dolar olarak açıklandı.

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