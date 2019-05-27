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48 MP kameralı Oppo Reno Z tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo'nun yeni orta seviye telefonu Reno Z'nin teknik özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 11:13..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno serisini tanıttıktan birkaç hafta sonra yeni orta seviye telefonu Reno Z'yi resmi olarak tanıttı. 48 MP ön ve 32 MP arka kamerasıyla dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

OPPO RENO Z

OPPO RENO Z ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve 2340×1080 çözünürlüğünde su damlası çentikli bir ekranla gelen Oppo Reno Z, tasarım olarak diğer Oppo Reno serisi akıllı telefonlara oldukça benziyor. Telefonu diğer Reno telefonlarından ayıran en büyük özellik ise Oppo Reno Z'de üstten açılan bir kamera yerine damla çentiğin kullanılması.

Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

oppo reno z

Kamera konusunda da oldukça iddialı olan Oppo Reno Z, ön tarafındaki su damlası çentiği içine yerleştirilmiş 32 MP bir kamera ile geliyor. Telefonun arka tarafında ise 48 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Şarj konusunda da kullanıcılara sıkıntı yaratmayacak telefon, 20W hızlı şarj destekli 3.950 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

Son olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyusuna sahip Oppo Reno Z, birçok Avrupa ülkesinde 215 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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