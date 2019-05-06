48 MP kameralı Vivo S1 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz ay Vivo S1 akıllı telefonunu tanıtmasının ardından şimdi de S1 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Üst taraftan açılıp kapanabilen bir ön kamera sistemine sahip Vivo S1 Pro'nun çıkış fiyatına ve detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

VIVO S1 PRO ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde ve tamamen çerçevesiz FULL HD+ ekrana sahip olan Vivo S1 Pro, Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya çıkacak telefonda, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Yapay zeka desteğine sahip 48 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera kurulumuna sahip Vivo S1 Pro, 32 MP çözünürlüğünde ve üstten açılabilen tek bir ön kamera barındırıyor.

Android 9.0 Pie işetim sistemi ve 3700 mAh batarya kapasiteli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Vivo S1 Pro'nun satış fiyatı ise 400 dolar olarak açıklandı.

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