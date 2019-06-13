48 MP kameraya sahip en iyi 5 telefon

Son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, birden fazla arka kamera kurulumu sıkça karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon üreticileri, farklı kamera özelliklerini telefonlara ekleyerek rekabeti farklı bir boyuta taşımış durumca. İlk başta iki arka kameralı akıllı telefonlar piyasaya çıktığında bir hayli şaşırsak da ardından kamera sayılarının gün geçtikçe artması, bizi bu duruma oldukça alıştırdı.

Peki akıllı telefon üreticileri sadece kamera sayısına mı odaklanıyor? Tabii ki hayır. Üreticiler son zamanlarda piyasaya sürdüğü telefonlarda, 48 megapiksel görüntü sensörlerini sıklıkla kullanmaya başladı. Daha çok megapikselin daha kaliteli fotoğraflar anlamına gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz, ancak üreticiler yeni bir pazarlama stratejisi olarak megapiksel değerlerini sürekli artırıyor.

Bu yazımızda, son zamanlarda piyasaya çıkan ve 48 MP kamera barındıran en iyi 5 telefonu sizler için listeledik.

1. OPPO RENO

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatılmış yeni bir akıllı telefon olan Oppo Reno, ülkemizde de satılan telefonlar arasında bulunuyor. Telefonun üst tarafından açılan 16 MP kamerası sayesinde ilginç bir tasarıma sahip telefon, 10x kayıpsız zoom teknolojisi ve 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kameraları ile dikkat çekiyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 256 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle gelen Oppo Reno, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 4.065mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

2. XIAOMI MI 9

Xiaomi'nin üst segmentteki en yeni telefonu olan Mi 9, Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 20 MP ön kamera ve 48 MP + 16 MP + 12 MP üçlü arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip telefonda 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

3300 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi Mi 9, 4 bin 800 TL civarında bir fiyat etiketiyle ülkemizde satılıyor.

3. XIAOMI REDMI NOTE 7

Xiaomi'nin giriş seviyesi telefonları arasında yer alan Redmi Note 7, her ne kadar 'en iyi' diyebileceğimiz özelliklere sahip olmasa da uygun fiyatıyla listemizde kendine yer buluyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip telefonda 6,3 inç ekran ve 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

48 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ile karşımıza çıkan telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

4. SAMSUNG GALAXY A80

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A80, 48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar, aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

5. ONEPLUS 7 PRO

90Hz yenileme hızına sahip ekranı sayesinde oldukça ses getiren OnePlus 7 Pro, 48 MP kameraya sahip bir başka akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda telefonu daha da hızlı yapan süper hızlı UFS 3.0 depolama teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliğine sahip telefonda 48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkan OnePlus 7 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. Telefon aynı zamanda Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor.

48 MP KAMERAYA SAHİP DİĞER AKILLI TELEFONLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

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