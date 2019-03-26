5 araca çarptı, 15 kişiyi yaraladı

Eskişehir'de Onur Mercan idaresindeki 34 BIC 066 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Tıp Fakültesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada 15 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı: 15 yaralı İZLE
YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ
Kazada hafif yaralanan 15 kişiye, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan bir yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.