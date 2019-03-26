5 araca çarptı, 15 kişiyi yaraladı

1 Kenya'lı eğitimci 'Dünyanın En İyi Öğretmeni' seçildi Kenya'da yoksul bir köyde çocuklara öğretmenlik yapan ve kazandığı paranın yüzde 80'ini öğrencilere bağışlayan Peter Tabichi, 'Dünyanın En İyi Öğretmeni' seçildi.

2 FETÖ'nün seçim sonrası eylem planı deşifre oldu FETÖ'nün Pensilvanya'dan örgüt mensuplarına gönderdiği "o gece ki taarruz olacak", "her şey tamam" mesajıyla üç farklı tarihi içeren kripto talimatları ele geçirildi.

3 Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü Antalya'da trans bir bireyin yolda yürürken öpücük attığı kişi tarafından önce darp, ardından da gasbedildiği iddia edildi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da Seçim çalışmaları kapsamında Van'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara sesleniyor.

5 1 yılda 150 kitap okuyan Suriyeli çocuğa ödül verildi Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen, okumasına karşı çıkan babasına direnerek eğitimine devam eden 12 yaşındaki Muhammed Hamis, bir yılda 150 kitap okuyarak "Sıradışı Okur" ödülünü kazandı.

6 Osmanlı’da casusluğun kitabını yazan: Baron de la Fage Osmanlı, Avrupalıların haber alamadığı kaynaklardan bile istihbarat edinebiliyordu. Ticaretin kalbi olan İstanbul, Venedik gibi istihbaratın da merkeziydi.