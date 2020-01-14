5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Diyanet, TOKİ kampanyası kapsamında devlet bankasından kredi kullanarak ev almanın caiz olduğunu bildirdi.

3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım, otobüs firmasının yetkilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İngiliz basını, Arda Turan'ın dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'yı arayıp, kendisine kulüp bulmasını istediğini yazdı.

Arda Turan, Raiola ile görüştü

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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

ABD'de 16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olan öğretmenin, cinsel içerikli mesajlar attığı ve çıplak fotoğraflar gönderdiği de ortaya çıktı.