5 çocuğunu öldüren katil babaya idam cezası verildi

ABD, çocuklarını katleden babaya verilen idam cezasını konuşuyor.

Bilgisayar mühendisi olan Timothy Jones Jr. adlı bir baba, cinayetleri 2014 yılında Lexington kentindeki evinde işledi. Jones, altı yaşındaki oğlu Nathan'a prizle oynadığı için sinirlendi.





HEPSİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Katil baba, Nathan'a yere yığılana kadar egzersiz yaptırdı ve daha sonra çocuğu boğarak öldürdü. Ardından sekiz yaşındaki Merah ve yedi yaşındaki Elias’ı elleriyle boğdu. Henüz bebek olan iki yaşındaki Gabriel ve bir yaşındaki Abigail'i öldürmek için ise kemerini kullandı.





9 GÜN BOYUNCA CESETLERLE DOLAŞTI

Cinayetlerin ardından çocuklarının cesedini çöp torbası içinde aracına koyan katil baba, dokuz gün boyunca cesetleri gezdirdi. Komşu eyalet Alabama'da cesetleri atan Timothy Jones Jr., evine dönerken Mississippi'de yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Bir trafik kontrolünde aracı inceleyen polis, gelen kokulardan şüphelenince korkunç cinayetler ortaya çıkmış oldu. Çocuklarını vahşice öldüren katil, mahkemede de cinayetleri itiraf etti.

EŞİ ÇOCUK YAŞTAKİ KOMŞUSUNA AŞIK OLUP EVİ TERK ETTİ

Mahkemeye çıkan Jones, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Avukatları da Jones'un daha önce teşhis edilmemesine rağmen şizofreni hastası olduğunu savundu. Avukatlarına göre, Jones'un akıl sağlığı karısının 'çocuk yaştaki komşusuna aşık olarak evi terk etmesiyle' bozuldu, alkol ve sentetik uyuşturucu almaya başladı.





AVUKATLARI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİŞTİ

Avukatlar ayrıca, jüri üyelerinden babaya şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini ve bu şekilde Jones ailesinin başka bir ölüme daha katlanmak zorunda olmaması için merhamet göstermesini istedi.

8 YILDIR ÖLÜM CEZASI VERİLMİYORDU

Aradan geçen 5 yılın ardından karar çıktı. ABD’nin kilitlendiği bu dava Güney Carolina'da görüldü. Jüri, beş çocuğunu öldüren 37 yaşındaki Timothy Jones Jr.'ın idamına karar verdi. Sekiz yıldır hiçbir idam cezasının infaz edilmediği Güney Carolina'daki karar, oy birliğiyle alındı.





ESKİ EŞİ İDAM EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Tim Jones'un eski eşi Amber Kyzer, katilin idam edilmemesini istedi. Jüriye seslenen Amber Kyzer, "O, çocuklarıma merhamet göstermedi. Ama çocuklarım onu sevdi. Çocuklarımın başına gelenleri biliyorum. Bir anne olarak, bana kalsa onun yüzünü parçalardım. İçimdeki anne böyle diyor. Bir anne ayı gibi… Ama kendi adıma değil, çocuklarım adına konuşuyorum." dedi.





Ancak savunmanın tüm çabalarına rağmen karar duruşmasında jüri idamı açıkladı.



