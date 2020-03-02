5. İstanbul Fellowship yarın başlıyor

Bu yıl beşinci kez Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenecek İstanbul Fellowship programı, yarın başlıyor. İstanbul’u, yayıncılık dünyasının merkezi haline getirmeyi hedefleyen Fellowship, bu yıl 63 ülkeden 240 yayımcıyı İstanbul’da ağırlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk ve yabancı yayımcılar, telif görüşmeleri yapacak…

Her yıl bir öncesine göre daha çok ilgi gören Fellowship, belli ki yayımcılık dünyasının kalbini yine İstanbul’da attıracak…

Yarın başlayan etkinlik için basın bülteninden ulaşan bilgileri aktarayım size…

YAYIMCILIK DÜNYASININ KALBİ BU YIL DA İSTANBUL'DA ATIYOR

03-04-05 Mart 2020 tarihlerinde dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayımcı meslek birlikleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul'da buluşacağı programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul Fellowship programının sadece Türk yayımcılara değil aynı zamanda yabancı yayımcılara da dünya çapındaki yayımcılık konusunda genel bir projeksiyon sunması planlanıyor.

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından desteklenen ve Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu İstanbul Fellowship programı Türk yayımcılığının dünyaya açılmasına büyük katkı sunuyor. 5. İstanbul Fellowship programı her yıl getirdiği yeniliklerle, edebiyat ve düşünce dünyasına yaptığı katkılarla yayımcılığın kalbini İstanbul'a taşıyacak.

DÜNYACA ÜNLÜ YAYIMCILAR İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Dünyanın en saygın ve tanınmış yayımcılarını İstanbul’da buluşturan İstanbul Fellowship, beşinci yılında birçok ajans, editör ve yayımcının yanı sıra Meksika’dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Rubén Padillo Cortés’i de İstanbul'a getiriyor. Latin Amerika ve uluslararası yayıncılık sektörünün varlığından sorumlu Cortés aynı zamanda dünyanın en önemli platformlarından ‘Rights Center’ın da direktörü. Cortés yayımcılık sektöründeki yükselen trendlere dair bilgilerini katılımcılara aktaracak.

İstanbul Fellowship’te gerçekleşecek seminerler arasında bu yıl, “Türk Edebiyatı ve Yolculuğunun Uluslararası Yolculuğu” ve “Yayıncılık Sektöründe Kadın Girişimci ve Yöneticilerin Yeri” konu başlıkları da yer alıyor.

5. FELLOWSHIP’E REKOR BAŞVURU

Tüm dünyadan yayımcıların on-line profesyonel program portalını kullanılarak gerçekleştirdiği İstanbul Fellowship için bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 98 ülkeden yapılan 620 başvuru arasından toplamda 63 ülkeden 265 yayımcının başvurusu kabul edildi. Programa yurtiçinden ise, 163 başvurudan 95 ajans ve yayınevi kabul edildi.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ DESTEK PAKETLERİ

Altın, Gümüş ve Bronz destek paketine göre sınıflandırılan yayımcılar kendilerine sunulan imkânlardan yararlanabilecek. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanan katılımcılara, gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise, tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti içeriyor.

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Damla Karakuş

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