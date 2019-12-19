50 yaşındaki doktorun üçüzleri oldu

İzmir’de yaşayan Patoloji Uzmanı Dr. Aylin Erdoğan (50) ve meslektaş eşi Ertan Erdoğan (55), bebek sahibi olabilmek için 9 yıl boyunca çeşitli hastanelerde tüp bebek denemesinde bulundu.

Şans, Erdoğan çiftine yüzüne 14'üncü denemede güldü.

TANSU, TANYU VE TARDU

Aylin Erdoğan, 49 yaşındayken üçüz bebeklerine hamile kaldı. Bebekler geçen 5 Aralık’ta dünyaya geldi ve yeni doğan yoğun bakım servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Erdoğan, iki kız bir oğlan olan üçüzlere Tansu, Tanyu ve Tardu isimlerini koydu.

"PROFESYONELLER 'DUR' DEDİ"

Maddi ve manevi olarak yıpratıcı bir süreç olduğunu söyleyen anne Aylin Erdoğan, “14'üncü denemede hamile kaldım. Maddi manevi çok yıpratıcı bir süreçti ama ben çok inandım. Anne olacağıma dair içimde bir gün bile şüphe duymadım. Profesyoneller tarafından ‘dur’ dendi. Ben de hekimim, durmam gereken noktayı biliyorum ama anne olacağıma çok inandım. İnsanın umutsuzluğa kapıldığı hiçbir konuda başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. Anne olmak isteyen herkesin, anne olacağına inanıyorum. İnsanların bilimin getirdiği her fırsattan yararlanması gerekiyor. Ben öyle yaptım. Çok danıştım, çok okudum, çok sordum. Gebe kaldıktan sonraki süreç de çok önemli. Bu süreçte de hastanenin, hekimin iyi seçilmesi, takiplerin düzgün yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

"İNANARAK TEDAVİ OLSUNLAR"

Üçüzleri kucağına aldığında tarifsiz hisler yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Üçüzleri kucağıma aldığımda yaşadığım hissi anlatacak kelime yok. Çok başka bir şey. Sezaryenden sonra acı çekmeme rağmen yine olsa yine yaparım. Onlara her sarıldığımda çok başka bir duygu yaşıyorum. Anne olmak isteyenlere, anne olmak için bilimsel her yöntemi araştırmalarını öneriyorum. Kendilerine uygun olan yöntemi seçip içlerine sindirsinler, iyi merkezlere gitsinler. Anne olma umutları olduğu andan itibaren de vazgeçmesinler. İnanarak tedavilerine devam etsinler.” şeklinde konuştu.