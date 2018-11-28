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50 yıldır ahşabı şekillendiren usta, çırak bulamıyor

Adıyaman'da küçük yaşta çırak olarak marangozculuğa başlayan 65 yaşındaki Abuzer Özel, tarihi Oturakçı Pazarı'ndaki iş yerinde yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. Sorunu ise, çırak bulamamak.

AA | 28.11.2018 - 10:53..
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50 yıldır ahşabı şekillendiren usta, çırak bulamıyor

Abuzer Özel, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle bir ustanın yanında çırak olarak mesleğe başladı. Kendini geliştiren ve kısa sürede kalfalığa ulaşan Özel, daha sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.

50 YILDIR AHŞABI ŞEKİLLENDİRİYOR

Yarım asır önce Tarihi Oturakçı Pazarı'nda iş yeri açan ve burada mesleğini sürdüren Abuzer usta, her sabah erken saatlerde açtığı ekmek teknesinde, yarım asırdır ahşaba şekil veriyor.

50 yıldır ahşabı şekillendiren usta, çırak bulamıyor

ÇIRAK BULAMIYOR

Deposuyla 100 metrekarelik iş yerinde çocukları ile alın teri döken Abuzer usta, ahşaptan ekmek tahtası, kürek, baston, beşik, oklava, tarım aletleri gibi birbirinden güzel ürünler ortaya çıkarıyor.

Fabrikasyon üretimlerin yaygınlaşmasına rağmen mesleğini sürdüren Abuzer Özel, son dönemlerde çırak bulamamaktan dert yanıyor.

ERKEN YAŞTA MESLEĞE BAŞLADI

Mesleğini sevdiğini dile getiren Abuzer Özel, "12 yaşında bu mesleğe çırak olarak başladım. 50 yıldır usta olarak aynı dükkanda mesleğimi sürdürüyorum. Eskiden mesleğe rağbet daha fazlaydı ancak şimdi çırak bulamıyoruz. Mesleğe ilgi gün geçtikçe azalıyor" dedi.

50 yıldır ahşabı şekillendiren usta, çırak bulamıyor

ÇOCUKLARIYLA ÇALIŞMAKTAN MUTLU

Tarihi Oturakçı Pazarı'nın ilk ustalarından olduğunu ifade eden Abuzer Özel, "Çocuklarımla çalışmaktan mutluyum. Güzel bir duygu. Çocuklarımla gurur duyuyorum. 5 aile geçimimizi tahtadan sağlıyoruz. Geçinip gidiyoruz" diye konuştu.

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