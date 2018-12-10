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50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Bursa'da tartıştığı eşi Fatma Korur'u boğazını keserek öldüren Kazım Korur, teslim oldu.

DHA | 10.12.2018 - 14:15..
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Bursa'da, 66 yaşındaki karısını, akşam komşularıyla dışarı çıkmak istediği için öldürdüğü ileri sürülen şeker hastası zanlının, emniyete kepek ekmeği ve suyuyla teslim olduğu belirtildi.

TESLİM OLDU

Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'taki evinde tartıştığı 66 yaşındaki karısı Fatma K.'yi dün bıçakla boğazını keserek öldüren zanlı Kazım K.'nin yaklaşık bir saat ikametinde vakit geçirdikten sonra temizlenip giysilerini değiştirdiği, marketten kepek ekmeği ve su alarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi'ne teslim olduğu belirtildi.

50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

''PİŞMANIM''

Şeker hastası olduğu için ekmek ve suyu teslim olurken yanında getiren Kazım K'nin ifadesinde, akşam komşularıyla dışarı çıkmak istediği için tartıştığı karısının kendisine saldırması üzerine cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi. Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Kazım K, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Cinayet masasına teşekkür ederim. Pişmanım. O anda bir tahrik olayı oldu. Bana bağırıp çağırdı. Ben de olayı yaptım." dedi.

50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı eşi Fatma Korur'u boğazını keserek öldüren Kazım Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

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