500 bin lira harcadı, hayaline kavuştu

Birlikte çalıştığı 20 kadınla "Emekçi kadınların yükünü almak" için yola çıkan Külahci’nin en büyük hayali, üretim merkezini genişletip daha fazla kadına iş imkanı sağlamak.

20 YILDIR DİYARBAKIR'DA ÇALIŞIYOR

Tuncelili Özlem Külahci, Türkiye’nin farklı illerinde çalıştıktan sonra son 20 yıldır Diyarbakır’da çalışmaya başladı. Farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için kolları sıvayan Külahci, çalışan kadınların sıkıntılarına kulak vererek organik ürün üretim merkezi açmaya karar verdi.





KENDİ İMKANLARIYLA HAYALLERİNE KAVUŞTU

6 ay önce sadece bir plan olarak ortaya çıkan fikrini, hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Külahci, hiçbir yardım almadan kendi kaynaklarını kullanarak 500 bin lira harcayıp bir merkez açtı. Kurutma makineleri, ambalaj bölümü ve deposuyla tam bir üretim merkezi haline gelen iş yeri, 20 gün önce tam kapasiteyle üretime başladı. Yapılan reçel, sos, turşu ve konserveler el yordamıyla doldurulduktan sonra yine tamamen kendi emeklerini kullanarak ambalajlanıp, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.





DİYARBAKIR'DA BİR İLKİ BAŞARDI

Şu ana kadar merkez için 500 bin lira harcadığını vurgulayan Külahci, aynı zamanda Diyarbakır'da bir ilki başardı.

Üretimden üretime değişmekle birlikte şimdilik 20 kadına istihdam olanağı sağladıklarının altını çizen Külahci, şöyle devam etti.





''AMACIMIZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK''

“Bizim için önemli olan pazar payını oluşturarak, bu insanları daha kalıcı bir şekilde bizimle çalışmalarını sağlamaktır. Piyasada aslında bunun bir eksikliğini hissettik. Bundan sonraki hedefimiz üretim kapasitemizi arttırmak. Üretim yerimizi arttırılması konusunda destek olunursa, biz de istihdamı arttırıcı çalışmalara girebiliriz. Bugün 250 çalışan kadınımız önümüzdeki süreçte 100’leri bulabilir."



