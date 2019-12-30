taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9498
Euro
6.6612
Altın
1512.04
Borsa
114768.2
Gram Altın
289.195
Bitcoin
43514.74

Erdoğan, Beştepe'de TÜBİTAK ödül töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının yerli otomobili sahiplendiğini ve siparişleri almaya başladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 14:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Erdoğan, Beştepe'de TÜBİTAK ödül töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada gündeme dair açıklamalar yapan Erdoğan, yerli otomobil konusuna da değindi.

"TÜRKİYE OTOMOBİLİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Muhalefet kanadından yoğun şekilde eleştirilen yerli otomobil projesini halkın sahiplendiğini vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorun çıkarsa çözüyoruz VİDEO

"DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER"

Yıllar önce Devrim otomobilinin üretilmesine engel olanların bu kez başarılı olamayacağını söyleyen Erdoğan, ''Bu proje ülkemiz için sadece otomobil üretmekten çok daha büyük bir vizyona sahip. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin öünü kesemeyecekler.

Bilgi ve teknoloji üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında yeri yok. Ürettiğimiz teknoloji ile insanlığa fayda sağlayacağız.

Yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten ve kendi koyduğu standartları dünyaya kabul ettiren bir ülke olmaya hazırız. Bilişim Vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de burada yaptık. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek belirlenen tarihte üretime geçilecektir.

''ADIM ADIM TAKİP EDİYORUM''

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "2020'nin sonunda seri üretim. Bursa'daki fabrika, TSK'ya ait arazinin bir milyon metrekaresini TOGG'a tahsis ettik. Süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkanımız var. Projenin her aşamasını adım adım takip edip sorunları çözüyoruz.

''2023 HEDEFİNE YÜRÜYORUZ''

Bilim insanlarınnın teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Emin adımlarla 2023 hedefine yürüyoruz. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atıyor.

''BAĞIMLILIĞIMIZ AZALIYOR''

TÜBİTAK aracılığıyla dış bağımlılığımızı azaltacak projeler yürütüyoruz. Bilimin ve mühendisliğin her alanında araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz.  Bilim insanlarımıza 2002'de 150 milyon lira destek sağlanırken, bu sene 1.8 milyar liraya ulaştı. Bu destekle üniversitelerin hareket alanı genişledi. Araştırma ve geliştirmenin payı ilk defa yüzde 1'i aştı. Güçlü büyüme rakamlarını yakalayabilmek için yüksek teknolojie dayalı ürünler ortaya koymamız gerekiyor.''

İlginizi Çekebilir
Yılbaşı için ağaç kesene 10 yıl ceza
Bakan Pakdemirli, yılbaşı öncesi ormanlık alanlardan ağaç kesenler için "Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir" dedi.
Kadına şiddette ilk sıra Rusların
Türkiye, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde birçok Avrupa ülkesinin gerisinde.
Sinan Aygün istifa etti
Mansur Yavaş'la rüşvet tartışmasının ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Sinan Aygün, istifasını bildirdi.
Kanal İstanbul soğuk hava dinlemedi
Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etmek isteyenler, bugün de sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

149
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

142
Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

177
Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

166
Sinan Aygün istifa etti

Sinan Aygün istifa etti

214
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

135
Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir