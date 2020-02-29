Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gündemi yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinin Türkiye için macera olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Erdoğan, "Putin'e 'çekilin bizi rejimle baş başa bırakın' dedim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Burada yapacağımız istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Suriye meselesi Türkiye için bir macera ve sınırlarını genişletme çabası değildir.

İDLİB MESELESİ

İdlib meselesi ülkemizi köşeye sıkıştırmak için özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

Merkel'de dedim ki sizin bana büyük rakamlarla verdiğiniz sözünüz var, gelin destek verin dedim. En fazla 25 bin euro vereyim dedi. Biz de kabul ettik. Sonra Kızıl Haç'a vereceğini söyledi. Anlama, tanıma ve bu rakam BM mülteciler başkomiserlere gitmektedir. Oradan da Kızıl Haç'a oradan da Kızılay'a gibi bir yaklaşım ortaya koydular.

Aradım tekrar Merkel'i, dedi ki para hazır. Ben de ama bu para bize ulaşmıyor. Artık dedim ki biz size buradaki mültecileri gönderelim 25 bin euro almayalım biz size 100 bin euro verelim. Merkel tabii kabul etmedi.

BİZ SURİYE'YE HALKIN DAVETLİSİ OLARAK GİTTİK

Bize diyorlar ki orada ne işiniz var. Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı bu iş bitti demeden çıkma gibi bir niyetimiz yok.

PUTİN'E DEDİM Kİ...

Dün sayın Putin’e de söyledim. “Sizin orada ne işiniz var” Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız. E tabi ona da “biz çekildik” diyemiyorlar. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. İki üç tane üs ise e kurun. Bununla bizim bir derdimiz yok.

TRUMP DİYOR Kİ PUTİN'İN NE BEKLENTİSİ VAR

Ve dün gece Trump diyor ki, burada Putin’in diyor ne beklentisi var, ne isteği var? Bunları söyledikten sonra Kamışlı’da bir petrol olayı bunların dedim. Orada petrol var mı dedi, orada petrol var dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Ne petrol derdimiz var, ne toprak derdimiz var. Güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Bütün bunlardan sonra tabi İdlib’de şu anda 3-4 milyon insanın yaşadığı yerde her tarafı yerle yeksan ettiler acımasızca. İdlib’deki ısrarla mücadeleyi sürdürmenin arkasında bu yavruların, insanların muhatap kılındıkları acımasız felakettir."