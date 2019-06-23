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Ekrem İmamoğlu konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 19:35..
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Ekrem İmamoğlu konuşuyor

Ekrem İmamoğlu konuşuyor

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerine dair ilk konuşmasını yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Öncelikle bugünkü 23 Haziran yaptığımız İBB Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine katkısıydı.

Ülkemize ve İstanbulumuza sonuçlar hayırlı olsun.

Biraz elbette uzunca bir metin paylaşacağım.

Duygularımı basın mensuplarına aktarırken milletimize Türkiye'ye ve hatta dünyaya birkaç cümle etme adına kendimi sorumlu hissediyorum.

Sandık başındaki bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına sandıklarda okullarda seçim kurullarında hizmet eden arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum.

Onlar bugünün demokrasi kahramanı.

Ancak şunu da belirtmek isterim bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük olsa da net sonuçlar tutanaklarla olur.

Görevli arkadaşlarıma sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını rica ediyorum.


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