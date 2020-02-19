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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde herkesin payı olabileceğini ifade eden Erdoğan, "Terör örgütü ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir." dedi.

AA | 19.02.2020 - 11:24..
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ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

FETÖ'YE SAVAŞ AÇAN ŞAHSIM VE AK PARTİ'DİR

Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir.

YAŞ'LARDA TEK BİR FETÖ'CÜ DOSYASI ÖNÜME GELMEDİ

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

TEDBİRLERİ 2010'DA ALMAYA BAŞLADIK

FETÖ ile amansız bir savaşa tutuşan tektir. Gereken tedbirleri 2010'da almaya başladık.

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir

Örgüt herkesin peşine düştü.  Bir tek kişi korumasına mazhar olmuştur o da Kılıçdaroğlu'dur.

AYRINTILAR GELİYOR...

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