2019 resmi tatil günleri: Nereye gidelim

Selen KALDIRIM/ [email protected]

2019 için geri sayıma geçtik: Yeni yıl, bol tatilli günleriyle adım adım yaklaşıyor. Resmi ve dini tatil günlerine bakarak, tatil planlarını kafanda kurmaya başlamışsındır. Tempolu bir yıl seni bekliyor: Arada bir şehirden kaçış şart. Ee haliyle resmi tatiller de bu konuda işini bayağı bir kolaylaştıracak. İşte, sana gezeceğin yerleri belirlemen ve maddi durumunu kontrol etmen için bir fırsat. Öncelikle izinli olduğun günleri görelim; ardından Türkiye haritasında gezelim. Senin için birkaç kaçış önerimiz var.

İŞTE 2019 RESMİ TATİL TAKVİMİN

YILBAŞI TATİLİ: ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE

Pazartesi gecesi 2018 yılının son günü, 2019 yılının ilk günü ise Salı günü olacak. Pazartesi günü izin alabilirsen 4 günlük bir tatil bekliyor. Tabii hafta sonu tatil olan bir işin varsa... Malum çalıştığın sektör sana bir gün mü yoksa iki gün mü izin tanıyor; değişir. Tek bildiğim; Yeni Yıl'ı bir dağ zirvesinde geçirebilmek için yeterince şanslıysan, 10’dan geriye sayarken alacağın keyfi tahmin edemezsin. Gecenin en iyi şekilde geçmesine yardımcı olmak için, Uludağ’ın zirvesinde olmak için uygun bir bilet al! Hem soluksuz bir kayak keyfi, hem de geri sayım için harika bir kış merkezi. Türkiye’nin en iyi kayak pisti olmasa da; bu geceyi en hareketli geçireceğin rota olduğu kesin.

OCAK'TA ALAÇATI MI

Alaçatı deyince aklına sadece deniz, kum ve güneş geliyor değil mi? Gelmesin; Ege’nin bu kendine has mimariye sahip beldesi, son birkaç yıldır yılbaşında düzenlenen sokak partisiyle de büyük ilgi görüyor. Alaçatı’nın dar sokaklarında ateşlerin yakıldığı, hep bir ağızdan şarkıların söylendiği bu eğlenceyle yılbaşı tatilini geçirebilirsin.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Yine 4 günlük bir tatil için Pazartesi izin aldığınız takdirde, uzun bir tatil seni bekliyor. Çoluk çocuk, keyifli bir ilkbahar seyahati için ne de güzel olur. Bu özel gün, en başta çocuklarınız için bir hediye: Onlarla birlikte, biraz eğlence, biraz farklılık olsun diye Darıca Hayvanat Bahçesi’ne gidelim. Birçok hayvanat bahçesinin yanı sıra büyük hayvanların da bulunduğu parkta flamingolardan, dev zürafalara türlü türlü dostlar var. Burası yaş dinlemiyor: Dünya tatlısı hayvanlar, herkesin yüzünü güldürüyor.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

1 Mayıs, bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında bir mola, hiç yoktan iyidir. İşçi bayramları genelde eylemli, olaylı geçtiği için ailecek merkezi yerlerde bulunmanı pek önermiyorum. Takvimler daha kırsal kesimlerde güzel bir piknik için seni ve sevdiklerini çağırıyor. Hamağını, mangalını, topunu al, Polonezköy’e git. Piknik ve oyun alanlarındaki özel çardaklarda rezervasyonunu yaptırıp, eş dost güzel bir gün geçirin. Oradan Riva’ya gidip, bir de sahil gezintisine çıkmak insanı gerçekten çok iyi hissettiriyor.

19 MAYIS: AİLE KAMPI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2019’da Pazar gününe denk geliyor. Tatil tatildir diyorum ve bu özel günde Datça’ya götürüyorum. İlkbaharın kum saati dolmak üzere; güneş hala bir yerlerde parlıyor. Neden kamp olmasın? Mayıs ayı Nisan gibi değil. Daha bir yaz havasını hissettiriyor. Ege’de güneş hala parıl parıl. Cuma akşamından çıkar, bütün hafta sonunu burada geçirirsin. Al çadırını, matını, topla en sevdiğin kankalarını kampa gel buraya. Köyceğiz Sığla Ormanları'nda kamp yapmak için de Mayıs ayı uygun bir zaman.

RAMAZAN BAYRAMI

Bayram dedin mi akan sular durur; tatilin dibine vurulur. 11 Ayın Sultanı Ramazan Bayramı’nın arefe günü 4 Haziran Salı gününe denk geliyor ve bu da Pazartesi yarım günün tatil olması demek. 5 Haziran Çarşamba, 6 Haziran Perşembe ve 7 Haziran Cuma, bayramın diğer günleri. Ramazan Bayramı tatili bu sene de güzel. Pazartesi ve yarım günlük salı tatili ile 9 günlük tatil mümkün, 9 günlük bir tatil, düşünsene! Sen şimdiden rotanızı çiz, valizi hazırla, uçak biletini al, otelini seç; geriye bir tek gün saymak kalsın. En başta aile ziyaretlerini gerçekleştir; belki bir günlüğüne memlekete gider, oradan ailenle yola devam edersin.

Havalar ısınmış olacak. 14 Haziran okullar kapanacak. Seçeneklerin arttı ama ben sana bu aylarda en güzel yerleri önereyim: Alpler’den sonra, dünyada en fazla oksijenin bulunduğu 2. yer olma unvanını gururla taşıyan Kaz Dağları’nda, meşhur testi kebabı ve gizemli yeraltı mağaraları ile Kapadokya mı, yoksa tarihi dokusu, damla sakızı aromalı lezzetleriyle güzel bir yaz tatili için Cunda Adası mı?

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor; cumartesinden başlayan 3 günlük bir gezi planı yapmak mümkün. O gün, İstanbul’da gerçekleşen 15 Temmuz Şehitlerini Anma törenini de kaçırma derim. Geçtiğimiz yıl boğaz köprüsünü kırmızıya boyamıştık. 15 Temmuz 2019’da da yine oradayız.

Şehitlerimizi rahmetle andığımız bu özel günde, manidar bir anıt ziyareti ve tarihi dokunuş için Çanakkale de güzel bir seçim. Yazlık tatil beldelerine yakınlığı tatiline bir bonus olacaktır. Hem tüyler ürperten şehitliğe gider, hem de bir Bozcaada kaçamağı yaparsın.

KURBAN BAYRAMI

İşte en tatlı tatil günleri… Kurban Bayramı’nın arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. 11 Ağustos Pazar, 12 Ağustos Pazartesi, 13 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Çarşamba günleri için güzel bir program yapabilirsin. Tatili 9 güne uzatmak yine senin elinde. Çoğu zaman denk geliyor; bu sene de 9 gün olması için duacıyız. Peki hava sıcaklığının bunalttığı bu günleri nasıl planlıyoruz? Tabii ki memleket ziyaretleriyle! Ben memleketim Rize'ye gidip, güzel bir bayram geçireceğim.

İlk günler bayram aile ziyaretleri, kurban kesimi derken hızlıca geçiyor. Asıl gezmeler 3’üncü günden başlıyor. Uzakta olan akrabaların elini öpüp memleket hasretiyle yanıp tutuşanlar için Türk Hava Yolları’nın yurt içi kampanyalı biletlerine bir bakmalarını öneririm.

Uzun tatil günlerini çadırıyla geçirmek isteyenlere üç rota önerim daha var! Linke tıkla.

Kurban Bayramı tatili için 3 yeni kamp alanı

ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos 2019 da Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu tatili olanlar bu sene gezmeye doyamayacaklar. 3 günlük güzel bir tatil daha… Hem de ağustos ayı! Deniz, kum, güneş çanları işte şimdi çalmaya başladı. Günleri söyledim, plan senin.

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleştirip pazartesi de izin alabilirsen ne mutlu sana. Pazartesi gününün yarım günü de tatil. Yine totalde 4 günlük bir tatil edebilir. Bu özel günde Ankara'ya gidelim. Bulunduğun konuma göre hızlı tren sayesinde günübirlik bile gidip dönebilirsin. Cuma akşamından yola çıkıp, hafta sonu yorgunluğunu atıp, 29 Ekim sabahı erkenden Anıtkabir’in yolunu tut derim. Geniş bir Ankara gezi rehberi için bu linke tıkla; günün şenlensin!

29 Ekim: Ankara’nın büklüm büklüm yolları

ÖĞRENCİ TAKVİMİ: SÖMESTR TATİLİ

2019 sömestr tatili (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak? Senin kadar, öğrenciler de tatil günlerini dört gözle bekliyor. 2018/2019 eğitim – öğretim sezonunda öğrenciler 2019 yılında 21 Ocak günü yarıyıl tatiline başlayacak ve bu tatil 1 Şubat gününe kadar devam edecek.

Kayak tatili için vazgeçilmez adres: Palandöken. Kar Erzurum’a senede 50 gün yağıyor ve yağan kar 113 gün yerde kalıyor. Anlayacağın soğuk bir kış tatili seni bekliyor. Tarih yakın, hemen rezervasyonlar için kolları sıva.

Doğal güzelliği, ormanları, göl manzarası, acemi ve profesyonel kayakçıların faydalanabildiği 17 kilometre uzunluğundaki 21 pistiyle dikkati çeken Kartepe de, günübirlikçiler için birebir.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'den fazla göl ile gölete sahip Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya ile doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, Abant ve Yedigöller tabiat parkları benim favorim.

Peki 2019 yılında okullar ne zaman kapanacak? Okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Koca bir yaz tatil yapacak olan öğrenci arkadaşlar için geniş kapsamlı bir gezi rehberim olacak.

NOT!

Resmi tatil takvimi 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN ‘a göre hazırlanmıştır.

*27.04.2009 tarih ve 5892 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’a göre hazırlanmıştır.