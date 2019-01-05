5G teknolojisi beklentileri karşılamayabilir

5G teknojisi üzerinde aylardır konuşuluyor. Yeni yılda karşımıza çıkması beklenen 5G telefonlar, şimdiden merak konusu. Bir araştırma şirketi, 5G teknolojisi hakkında araştırma düzenledi ve insanların gerçekten 5G'den çok fazla şey beklediği ortaya çıktı.

Çalışmaya göre tüketicilerin 5G için yüksek beklentileri var ve bu beklentiler tam olarak karşılanamayabilir. Örneğin, ankete katılanların yüzde 64'ü, 5G'nin 2020'de “yaygın olarak erişilebilir” olmasını bekliyor; daha hızlı veri hızı, daha geniş kapsama alanı ve daha fazlası dahil olmak üzere iyileştirmeler bekleniyor.





YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK 5G'NİN ÖNÜNDE

5G farkındalığı artıyor olabilir, ancak diğer bazı gelişen teknolojilerin farkındalığı kadar yüksek değil. Katılımcıların yüzde 57'si 5G'yi duymuşken, yüzde 78'i yapay zekayı ve yüzde 83'ü sanal gerçekliği duymuştur. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 5G farkındalığı, ilk sırada yer alması beklenen şehirlerde en yüksektir - örneğin yüzde 74 farkındalığı olan Las Vegas, yüzde 66 farkındalığı olan Los Angeles ve yüzde 62 farkındalığı olan Orlando ve Miami. Önümüzdeki aylarda 5G teknolojisinin kullanımı arttıkça, bu farkındalık oranı da muhtemelen artacaktır.





5G DESTEKLİ YENİ TEKNOLOJİLER

5G piyasaya sürüldüğünde ekonomi ve teknoloji endüstrisi üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ankete katılanların yüzde 55'i, 5G'nin yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını beklerken, yarısından biraz fazlasının yeni işlerin yaratılmasına izin vereceğini söyledi.

Verizon ve Apple şirketlerinin 5G teknolojisine öncülük etmesi beklense de, Apple'ın en az 2020 yılına kadar 5G destekli bir iPhone üretmeyeceği bekleniyor.





