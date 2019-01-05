taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

5G teknolojisi beklentileri karşılamayabilir

Hayatımıza yeni girecek 5G teknolojisinden beklentiler oldukça yüksek. Ancak yeni yapılan araştırmalar, insanların çok fazla şey beklediğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

5G teknojisi üzerinde aylardır konuşuluyor. Yeni yılda karşımıza çıkması beklenen 5G telefonlar, şimdiden merak konusu. Bir araştırma şirketi, 5G teknolojisi hakkında araştırma düzenledi ve insanların gerçekten 5G'den çok fazla şey beklediği ortaya çıktı.

Çalışmaya göre tüketicilerin 5G için yüksek beklentileri var ve bu beklentiler tam olarak karşılanamayabilir. Örneğin, ankete katılanların yüzde 64'ü, 5G'nin 2020'de “yaygın olarak erişilebilir” olmasını bekliyor; daha hızlı veri hızı, daha geniş kapsama alanı ve daha fazlası dahil olmak üzere iyileştirmeler bekleniyor.

5G

YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK 5G'NİN ÖNÜNDE

5G farkındalığı artıyor olabilir, ancak diğer bazı gelişen teknolojilerin farkındalığı kadar yüksek değil. Katılımcıların yüzde 57'si 5G'yi duymuşken, yüzde 78'i yapay zekayı ve yüzde 83'ü sanal gerçekliği duymuştur. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 5G farkındalığı, ilk sırada yer alması beklenen şehirlerde en yüksektir - örneğin yüzde 74 farkındalığı olan Las Vegas, yüzde 66 farkındalığı olan Los Angeles ve yüzde 62 farkındalığı olan Orlando ve Miami. Önümüzdeki aylarda 5G teknolojisinin kullanımı arttıkça, bu farkındalık oranı da muhtemelen artacaktır.

5g

5G DESTEKLİ YENİ TEKNOLOJİLER

5G piyasaya sürüldüğünde ekonomi ve teknoloji endüstrisi üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ankete katılanların yüzde 55'i, 5G'nin yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını beklerken, yarısından biraz fazlasının yeni işlerin yaratılmasına izin vereceğini söyledi.

Verizon ve Apple şirketlerinin 5G teknolojisine öncülük etmesi beklense de, Apple'ın en az 2020 yılına kadar 5G destekli bir iPhone üretmeyeceği bekleniyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

49
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

160
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

55
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

43
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

28
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

22
Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir