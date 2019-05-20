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5G teknolojisi hava durumu tahminlerini engelleyebilir

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre 5G teknolojisi hava durumu tahminlerini epey zorlaştırabilir.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 10:28..
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Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ancak yeni ortaya atılan iddialara göre bu teknolojinin olumsuz yanları da bir hayli fazla.

Atmosferdeki hava durumu ölçümünü yapan uydular ile benzer frekansları kullanan 5G, hava tahminlerinin doğruluğunu ciddi oranda azaltabilir.

5g

FREKANSLAR ÇOK YAKIN

Federal İletişim Komisyonu (FCC), geçen yıldan bu yana 5G için kullanılan 24 GHz bandına erişimi destekliyor. Ancak bilim insanları bu frekansın atmosferik koşullar hakkında veri toplamak için kullanılan 23.8 GHz bandına çok yakın olduğu konusunda oldukça endişeli.

Hava durumu tahminleri için kullanılan 23.8 Ghz bandının yakınında çok sayıda 5G kullanan cihaz olması, hava durumu tahmini için kullanılan ekipmanların çalışmasına da müdahale edebilir.

frekans

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) şefi olan Dr. Neil Jacobs, 5G'nin hava durumu tahminlerine zarar vereceğini belirterek, ''5G'nin kullandığı 24 Ghz bandı, hava durumu tahminleri için yüzde 77 oranında veri kaybına neden olacak. Bu da hava durumu tahminlerinin doğruluğunu yüzde 30 oranında azaltacak.'' ifadelerini kullandı.

'ABD 40 YIL GERİYE GİDECEK'

Dr Jacobs, tahmin doğruluğundaki bu azalmanın ABD'yi ne kadar geriye götüreceğine değinerek, ''Tahmin doğruluğumuzun bugün olduğundan yüzde 30 daha az olduğunu düşünürsek ABD hava tahmini konusunda 1980 yılına gerileyecek.'' dedi.

5G

Sahip olduğu yüksek hızlı bağlantı ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok ülkede altyapısı oluşturulmaya başlanan 5G, beraberinde getirdiği birçok sorunla da sıkça gündem konusu olacak gibi görünüyor. Bakalım uzmanlar 5G'nin hava durumu tahminlerini zora sokma sorununu nasıl çözecek?

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