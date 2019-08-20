5G'li Samsung Galaxy A90'ın bazı özellikleri belli oldu

Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için bir süredir orta segment akıllı telefon pazarına yoğunlaşıyor. Şirket, orta segmentin en iyi akıllı telefonlarından biri olacak Galaxy A90 5G modeli üzerinde çalışıyor ve bu telefona ait bazı özellikler şimdiden belli olmaya başladı.

Telefon, her ne kadar Samsung'un ortaya seviye Galaxy A serisine ait olsa da özellikleri bakımından tam bir amiral gemisini andırıyor. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY A90 5G ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A90, Galaxy A80 modelinde karşımıza çıkan döner kamera sistemini kullanacak. Bu sayede telefonun arka kısmında yer alacak kameralar ön kamera olarak da kullanılabilecek.

6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek Galaxy A90, gücünü Snapdragon 855 gibi üst seviye bir işlemciden alacak. Aynı zamanda telefonda bulunacak Snapdragon X50 5G modemi, telefonun 5G desteğine sahip olmasını sağlayacak.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak Galaxy A90, 128 GB depolama alanına ve 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Samsung Galaxy A90 5G'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor, ancak şirketin bir önceki modeli Galaxy A80'in ülkemizde 6 bin lira civarında bir satış fiyatı olduğunu düşünürsek, Galaxy A90'ın fiyatı biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca şu anda ülkemizde 5G kullanılmadığından, yüksek bir ihtimalle telefonun 5G olmayan sürümü ülkemizde satışa çıkacak.

Samsung Galaxy A90 ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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