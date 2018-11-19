6 maddelik hal yasası fiyatları düşürecek

Halk nezdinde büyük bir tartışma konusu olan tarladan tezgaha değişim gösteren fiyatlara hükümet el atıyor. Fiyatlarda yapılacak indirim ile tezgah fiyatlarında düzenlenme yapılmasını sağlayacak olan yasayı Başkanlık bizzat takip ediyor.

HALCİLERLE GÖRÜŞME

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın sektörün görüşünün alınması talimatı üzerine aynı taslak Türkiye Halciler Federasyonu yöneticilerine sunum olarak aktarıldı. Bu hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi bekleniyor.

HAL SAYILARI DÜŞECEK

Fiyatlardaki fahiş değerlerin düşürlmesi için yapılacak çalışmaların başında hal sayılarının azaltılması geliyor. Buna göre yasa eylem planının ilk ayağı olarak ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30’a indirilecek.

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KOMİSYONCULUK ORTADAN KALKACAK

Fiyatların artışına en büyük sebep oalrak görülen komisyonculuk pazarına savaş açan hükümet, bu işi kökten çözmeyi hedefliyor.

Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

PROFESYONEL KURUM ÇALIŞMASI

Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek

BÖLGESEL ÜRÜNLERE YATIRIM

Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulması planlanırken üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.

FİYATLAR BELİRLENECEK

Ürün fiyatlarındaki dengesizliği önlemek için de çalışmalar yürüten hükümet, fiyatların belirlenebilmesi için üreticilerle diyalog içerisinde çalışacak. Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.

ENFLASYONA SAVAŞ AÇILDI

Antalya Ticaret Borsası’nda düzenlenen ve seracılıkta yeni sezon öncesi sektördeki tüm kesimlerin temsil edildiği toplantıda Borsa Başkanı Ali Çandır, Hal Yasası ile ilgili düzenlemenin temel amacının gıda enflasyonunu düşürmek olduğunu söyledi. Sezon öncesi sektördeki tüm tarafları aynı masada buluşturarak çözüm odaklı bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Çandır, şöyle konuştu:

“Üretimden tüketiciye kadar olan halkanın tüm zincirinde yer alanları bir araya getirdik. Hal Yasası öne çıktı. Fakat burada temel amaç gıda enflasyonunu düşürmek. Bunun için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üründe belli bir standardın sağlanması, üretimin devam etmesi için altyapının güçlendirilmesi gerekiyor.”