Balıkesir'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini, 6 yıldır Ramazan aylarında sahurda davulculuk yapan 53 yaşındaki Sevgi Cankurt uyandırıyor.

KIRAATHANENİN DE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPIYOR

Mahallelinin 'Sevgi abla' dediği Sevgi Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezmeye başlıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahalledeki kırathanenin de işletmeciliğini yapıyor.

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor ViDEO

MAHALLELİ İLK ZAMANLAR YADIRGADI

Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi. 6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, ''Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı." dedi.

"GÖREN BİR DAHA DÖNÜP BAKIYOR"

Cankur, "En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur.'' şeklinde konuştu.