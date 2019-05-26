taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor

Balıkesir'de hiçbir erkeğin kabul etmediği sahurda davul çalma işini seve seve yapan 53 yaşındaki kadın, ayrıca mahalledeki kıraathanenin de işletmeciliğini yapıyor.

DHA | 26.05.2019 - 14:44..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini, 6 yıldır Ramazan aylarında sahurda davulculuk yapan 53 yaşındaki Sevgi Cankurt uyandırıyor.

KIRAATHANENİN DE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPIYOR

Mahallelinin 'Sevgi abla' dediği Sevgi Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezmeye başlıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahalledeki kırathanenin de işletmeciliğini yapıyor.

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor ViDEO

MAHALLELİ İLK ZAMANLAR YADIRGADI

Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi. 6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, ''Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı." dedi.

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor

"GÖREN BİR DAHA DÖNÜP BAKIYOR"

Cankur, "En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur.'' şeklinde konuştu.

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor

6 yıldır mahalleliyi Sevgi Abla uyandırıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

96
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

864
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

284
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

301
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

128
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

170
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir