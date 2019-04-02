61 yaşındaki kadın taşıyıcı annelik yaptı

3 kg ağırlığında bir kız çocuk dünyaya getiren Cecile Eledge, ABD'nin Omaha eyaletindeki Nebraska Medikal Merkezi'nde doğum yaptı.

Cecile'in oğlu Matthew Eledge ve eşi Elliot Dougherty birlikte bir aile kurmaya karar verince Dougherty'nin kız kardeşi yumurtalarını verdi ve Matthew Eledge'in annesi de taşıyıcı oldu. Bu şekilde eşcinsel çift ilk çocuklarına kavuşmuş oldular.

"BAŞKASINA GÜVENEMEDİK"

Matthew, yaptığı açıklamada başka taşıyıcı bulmak istediklerini ancak yasal prosedürlerin karışık olması ve güven problemleri nedeniyle bu yöntemi seçtiklerini söyledi.

61 yaşındaki anne Cecile Eledge menopoz sonrası dönemde olmasına rağmen doktorlardan 'doğum yapabilir' onayı aldı ve oğluna bu konuda yardımcı olmak için tüm çabayı gösterdi.

Doğan bebeğe Uma ismi kondu.